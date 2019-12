VIDEO. ‘La Barbie Latina’ confiesa que lleva ¡38 cirugías estéticas! y va por más

México.- 'Sin pelos en la lengua', la venezolana Aleira Avendaño, conocida como ‘La Barbie Latina’, aceptó que se ha sometido a 38 cirugías estéticas y que ¡va por más!.

La modelo confesó que la primera cirugía se la realizó a los 19 años de edad y fue de busto, pero no para aumentar de talla, sino para lograr una reducción, y las siguientes seis intervenciones fueron para lograr una buena estética en el busto.

En entrevista con el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, en el programa de televisión ‘De Primera Mano’, la venezolana también confesó que lleva otras cinco intervenciones de nariz y 17 liposucciones en el abdomen, más otros ‘arreglitos’ que le faltan.

Aleira Avendaño explicó que su próxima intervención será una reducción de glúteos para un proyecto laboral que tiene en puerta, la cual está en planeación con un cirujano colombiano.

Confesó que lleva dos años planeando su recambio de cirugía plástica de la mano con un médico colombiano, pero tiene riesgos, por lo que antes probó con dos ratones. Lo que ‘La Barbie Latina’ busca evitar es volver a tener problemas con los polímeros en las pompas, mal que superó.

Y confesó que aún le faltan otros procedimientos pequeños por proyectos de trabajo que tiene.

Ante la pregunta de si no siente que 38 cirugías ponen en riesgo su identidad como persona, Aleira asegura que se siente igual, su esencia es la misma.

No me pasa porque no he perdido mi esencia y eso es lo que me hace verme al espejo y saber que soy yo misma, proyectada”, respondió.