VIDEO. La Bigorra no me cae bien: conductora de ‘Hoy’ hace confesión al aire

CDMX.- Sin pensarlo dos veces, la guapa conductora del programa ‘Hoy’, de Televisa, dijo al aire que Raquel Bigorra no le cae bien, lo que dejó impresionados a sus compañeros, quienes se limitaron a reír.

Durante el juego ‘Dónde quedó la bolita’, la actriz Aleida Núñez, quien estuvo como conductora invitada, le preguntó a la guapa Andrea Escalona a qué persona del medio artístico odia o le cae mal, y aunque Escalona aclaró que no odia a nadie, sí hay alguien que no le cae nada bien.

O sea de odiar no, no, no odio, hay gente que no me cae bien, la Bigorra por ejemplo no me cae bien”, respondió Andrea Escalona.