VIDEO. Lady Gaga y Ariana Grande salvan el pop, estrenan ‘Rain on Me’

Estados Unidos.- Lady Gaga sorprendió a sus fans con publicaciones en Twitter con ‘pistas’ de cómo sería su nueva canción ‘Rain On Me’ junto a Ariana Grande, cuyo videoclip ya se puede ver y escuchar en todas las plataformas.

A dos horas de su estreno, el tema ya llegó a las 478 mil vistas en YouTube.

En el video se le puede ver a Lady Gaga rodeada de bailarines haciendo contraste con su invitada, ella eligió muchos estoperoles, cadenas y caracterizada por tonos rosas, mientras que a Ariana la representa tonos morados.

Este nuevo sencillo será incluido en el próximo álbum de Gaga titulado ‘Chromatica’, que incluirá varias colaboraciones. Además de Grande, Gaga también canta con Elton John y la banda Blackpink.

‘Rain on Me’ fue dirigido por Robert Rodríguez, director de Alitta: Battle Angel, y fue la elección perfecta, pues esa película sucede en un futuro distópico, justo como Gaga quiere mostrar con Chromatica.

Asimismo, Lady Gaga previamente señaló el significado de la lluvia. Dijo que es una metáfora, con lluvia se refiere a la cantidad de bebida que estaba consumiendo para adormecerse.

Preferiría estar seca. Preferiría no beber, pero todavía no he muerto. Todavía estoy viva. Llueva sobre mí. Bueno, voy a seguir bebiendo. Esta canción tiene muchas capas”, mencionó en una entrevista con Zane Lowe.