VIDEO. ‘Las Perdidas’: Wendy Guevara comparte historia de abuso en la niñez

León, Guanajuato.- Fue a través de su canal de YouTube que Wendy Guevera, mejor conocida como ‘Las Perdidas’ compartió cómo fue su infancia en algunas colonias de León.

Su popularidad creció cuando se hizo viral un video al lado de su amiga Paolita, el cual grabaron para pedir ayuda, pues un grupo de hombres con los que salieron al campo, las abandonaron en el cerro.

Además del video, se ganaron la simpatía de la gente al compartir su día a día a través de Instagram, y demás redes sociales.

Fue la propia Wendy quien compartió todo lo que vivió en su niñez, en un video de 20 minutos que se encuentra disponible en su plataforma de YouTube, donde hace catarsis de todo lo que vivió previo a su transformación a chica.

Yo fui abusada a los 10 años de edad, como lo he contado, pero no me he enfocado en el tema, era un niño pequeño; todo pasó en León, mis papás trabajaron los dos, para llevar la comida a mi casa; mi hermana la más grande nos cuidaba, y fue un día que fuimos a visitar a una tía"

Narró que fue un vecino, cercano al domicilio de su tía, un hombre conocido como 'Moy' quien abusó de ella cuando era un pequeño.

Ella (su tía) vive en un lugar que se llama San Bernardo, un lugar retirado, yo me fui a dormir con mis primos, era tiempo de Navidad y esa colonia estaba todavía en obra negra. Recuerdo mucho que yo tenía un pantalón de pechera, cuando uno de los muchachos de esa colonia, me llevó a un lugar, y me tocó y lastimó horrible”.

Wendy recordó que su primo sorprendió a esta persona cuando le estaba subiendo la ropa, y ella reaccionó asustada.

Me dio mucho miedo contárselo a alguien y mi primo vio que me estaba subiendo el pantalón. Me asusté horrible, por eso muchos niños que son abusados no lo dicen por el temor”, platicó.

Wendy, señaló que entre el miedo, su tía tomó un cuchillo para enfrentar al sujeto que la violó. Para cuando llegó la policía, la tensión aumentó y ella estaba a punto del colapso.

El policía iba muy enojado y me dijo que le dijera al doctor todo lo que había pasado”.

La youtuber señaló que comparte su historia para crear conciencia.

Dicen que uno se hace trans por este tipo de cosas, pero mis papás me dijeron que siempre fui amanerado. Se los cuento de corazón, porque me conocen de a diario, y esto que me pasó no se les desea a nadie, quiero decirles que tengan cuidado con sus hijos que les tengan confianza para que les puedan decir si algún día alguien les hace algo”, dijo.

Instó en la comunicación entre padres e hijos, sobre todo para detectar signos de alerta.

Siento que ya lo superé y pueda contarlo, y sé que hay personas que han sido violadas y no lo han superado. Espero que tomen este video para que nadie le pase”, finalizó.

Wendy Guevara está nominada a los ‘Premios Miaw de MTV’ en la categoría de ‘Filósofo Viral’ a realizarse este 13 de julio.



Aquí el video donde habla del abuso (explícito)