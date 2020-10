VIDEO. Laura Bozzo regresaría a Perú por la puerta grande, iría por la presidencia

México.- La polémica conductora Laura Bozzo sorprendió a la prensa cuando declaró que podría incursionar en la política en 2021, pues dos partidos políticos de su país la han buscado para ocupar un cargo en el Gobierno de Perú.

Y de paso aclaró que es mentira que no la quieran en su país, pues incluso le piden volver para competir por la presidencia de Perú.

Cuando una reportera le preguntó si realmente se sentía preparada para ocupar la presidencia del Perú, pues había que recordar que la gente no la recibía muy bien, incluso la atacaban, pero ella volvió a recalcar que la gente de su país la ama.

Eso es lo que ustedes creen, atacada ni estigmatizada, ni nada, la gente me ama ¿tú crees que me estarían proponiendo un partido, otro partido si no fuera porque la gente me quiere? Obvio que la gente me quiere, mis obras hablan por mí en Perú, me aman, en Perú la gente me ama”, volvió a recalcar.