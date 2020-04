VIDEO. Laura Flores sin maquillaje en Instagram, reconoce que parece malévola

México.- La bella actriz mexicana Laura Flores se dejó ver como nunca en Instagram, sin maquillaje y pintándose el pelo, tan irreconocible se veía que ella misma comparó su apariencia con la de una mujer malévola.

La rubia actriz de 56 años, nacida en Tamaulipas, compartió un video en su perfil de Instagram, en el que explica que dejó pasar más tiempo del normal para retocar su pelo y cubrir sus canas, las cuales comparó con las de la primera actriz Sara García.

Soy más bonita que ninguna, esto de la cuarentena ha hecho que me tenga que pintar el pelo, siempre me lo pinto yo sola, pero ahora la verdad me había dado mucha flojera y traía unas canas de Sara García, la abuelita de México”.