VIDEO. Laura G anuncia que dio positivo a Covid-19 pero besuquea a sus hijos

México.- Laura G, conductora del matutino de TV Azteca, ‘Venga la Alegría’, informó a través de un video que compartió en Instagram, que dio positivo al Covid-19 y que esto no la alejará de sus hijos, pues no tiene personal que le ayude a cuidarlos.

A través de un Live en Instagram, visiblemente demacrada, Laura G compartió con sus 2.8 millones de seguidores su sentir de antes y después de enterarse que dio positivo al coronavirus.

Contó que el sábado pasado tuvo mudanza de casa y se expuso a mucho polvo, lo que le detonó una alergia con escurrimiento nasal, le siguió dolor de cuerpo, pero lo vio normal porque fue una semana de muchísimo trabajo y tuvo que cargar cajas.

El domingo me levanté y fui a trabajar porque era una alergia para mi, estando en el programa dije: ‘saliendo me voy a hacer la prueba del Covid por si las dudas’”.

Explicó que su papá hace un mes se recuperó del Covid-19 y su mamá no había tenido exposición, lo que le preocupa porque estuvo con ella el fin de semana.

El domingo me tome un antihistamínico y me lo cortó y me sentía feliz de la vida, y dije: definitivamente no es Covid, al día siguiente me levanto, estaba esperando los resultados de la prueba por eso no fui a trabajar a Venga la Alegría”, prosiguió Laura G.