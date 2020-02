VIDEO. Laura G y Ricardo Casares protagonizan pelea en plena emisión de VLA

CDMX.- La conductora Laura G le hizo un comentario en plena emisión de 'Venga la Alegría' a su compañero Ricardo Casares, quien no lo tomó con humor y, visiblemente serio y molesto, le respondió tan molesto que Flor Rubio tuvo que mediar para calmarlos.

Lo que no le gustó a Casares fue el comentario de de Laura al momento de la presentación de una sección, varios de sus compañeros le dieron la bienvenida a Ricardo, quien estuvo ausente del matutino, pues fue el encargado de la cobertura del Super Bowl LIV.

El momento de tensión y molestia se dio cuando su compañera le hizo un comentario a modo de broma, pero él no lo tomó así.

Oye, pero ya no puede salir el patrón”, dijo Laura.

Ricardo Casares, quien es uno de los consentidos de Pati Chapoy, le respondió, sin importarle que estuvieran al aire.

Cuando uno lleva 20 años de trabajar en esta pantalla todos los días, se puede dar dos días, ¿no crees?”, le respondió serio y molesto.

La expresión de Laura G fue de sorpresa, pues no esperaba esa respuesta y no le quedó otra que mandar a una nota de la cantante Dulce, pero Casares no se quedó callado y fue Flor Rubio quien tuvo que intervenir como mediadora.

Ay ya, ay ya, sosiéguense todos, muchachos, la tía Flor les dice que ya”, les dijo Flor.

Y como era de esperarse, los comentarios de los youtubers no faltaron, algunos señalaron que el comentario de G estaba fuera de lugar, otros respaldaron la trayectoria de Ricardo Casares.