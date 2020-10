VIDEO. Leo Dan, el artista que nunca se cansa de crear música

Argentina.- Por estos días hace un año, Leo Dan entró al estudio para grabar su disco “Celebrando una leyenda: Segunda parte” que resume en colaboraciones, las canciones más emblemáticas de su carrera.

En entrevista con AM, a través de Zoom, el argentino platicó del álbum producido por Armando Ávila, quien fue el responsable del primer material, que sirvió de inspiración para más canciones.

Esperemos que tenga buena respuesta, la situación está difícil, mucha gente no tiene tocadiscos y eso es una cosa que juega en contra de nosotros, pero la gente sigue respondiendo y Dios nos ayuda, ojalá que podamos seguir haciendo cosas porque muchos vivimos de este negocio que se llama la música”, comentó.

De este disco destacan temas como: “Niña que tienen tus ojos” al lado de Río Roma; “Esa pared” con Carlos Rivera; “La radio está tocando tu canción” con Bronco; “Ojos azules” de Amanda Miguel y su nueva canción “Tú llegaste cuando menos te esperaba”.

Leo Dan compartió su experiencia en la música, reflexionó acerca de su legado y los aprendizajes que le han dejado.

Hay que ser humilde, hay que saber perdonar, el señor nos dice que él no actúa con un corazón que está enojado, que no se arrepiente, que no sabe perdonar; pienso que las enfermedades dependen mucho del perdón, del arrepentimiento”, compartió.