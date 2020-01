VIDEO. Lizbeth Rodríguez, la ‘Chica Badabun’, confiesa que de niña fue abusada

Ciudad de México.- Lizbeth Rodríguez, mejor conocida como la ‘Chica Badabun’, compartió uno de los videos más dolorosos en su canal oficial de YouTube, donde se sinceró frente a sus miles de seguidores para revelar su más grande secreto, que de niña fue abusada por su padrastro.

La famosa youtuber confesó que fue víctima de abuso por parte de su padrastro durante su infancia y que al contarle a su madre, ella jamás le creyó.

Cuando yo tenía 5 años, la persona que se decía ser mi papá me tocaba en las noches, a mi me daba mucho miedo abrir los ojos porque sentía que podía ser un malhechor… siempre pensaba en que eso se podía hacer muy grande”, contó Lizbeth con un nudo en la garganta.

Contó que ella tenía mucho miedo pero que era muy obvio que quien la tocaba era el hombre que vivía en la casa.

La ‘Chica Badabun’ explicó que ella tenía mucho miedo de contar esta situación, sin embargo, cuando se armó de valor, esperó a quedarse a solas con su madre, pero al contarle no le creyó.

Mi mamá salió, platicó con él, y cuando regresó pues me dijo que él le dijo que no había sido él y así quedó eso, después cada vez que mirábamos algún capítulo en la televisión sobre tipos de abuso infantil, mi mamá me preguntaba si ya me había acordado… nunca más me sentí con la confianza de decirle nada a mi mamá”, recordó Lizbeth.