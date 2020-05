VIDEO. Los Simpson predijeron llegada de abejas asesinas en tiempos de Covid-19

Estados Unidos.- Una más que acumula la serie animada, ‘Los Simpson’ predijeron la llegada del avispón asesino a Estados Unidos en tiempos de coronavirus (Covid-19) en un capítulo de los años 90's.

Esta predicción fue admitida a través de Twitter por uno de sus escritores, Bill Oakley, quien tuvo que aceptar la ‘evidencia’ de que en un episodio hay una enfermedad y después llegan las abejas asesinas.

La serie amarilla, la cual cuenta con 30 temporadas, predijo la llegada del Covid-19, pero también que los avispones asesinos llegarían de Asia a Estados Unidos.

ok fine i guess we did https://t.co/Nf4suyC8A3

Este capítulo habló acerca de un virus que entró desde Osaka, Japón, hasta Springfield e infectó a muchos de los residentes. Aunado a esto, una caja de abejas asesinas se suelta, lastimando aún a más personas.

Un trabajador de la fábrica en donde se encuentran unos jugos, tose en una de las cajas que llegó al pueblo donde vive la familia Simpson, y esto causa un contagio masivo, incluyendo a la mayoría de los protagonistas.

Mientras Marge trata de cuidar de todos, pero es arrestada por accidentalmente robar algo de un supermercado.

En el clip de 22 segundos, que ya cuenta con más de 393.000 likes, se ve una protesta en las que los ciudadanos de Springfield exigen una cura para la enfermedad.

Es entonces cuando le preguntan al médico cómo conseguir los placebos, y al ver un camión frente al hospital, pero como no sabían cuáles eran los contenidos del camión, la gente intenta voltearlo. No obstante, una de las cajas se rompe y libera ‘abejas asesinas’.

Bill Oakley hizo un retweet del video con un comentario que decía: “Bien, supongo que sí lo hicimos (predecir el futuro)”, dijo.

Después, en respuesta a la ‘confesión’ de Oakley, un usuario señaló la irresponsabilidad de los seres humanos al olvidarse de hechos como estos.

En marzo pasado, tres fotos de este episodio se viralizaron después de que compararon ‘La gripe de Osaka’ con el problemático término del ‘Virus chino’, el cual fue señalado como racista.

No me gusta que se use con fines nefastos. La idea de que alguien se la apropia mal para hacer que el coronavirus parezca un complot asiático es terrible. En términos de intentar culpar a Asia, creo que eso es asqueroso. Creo que el antecedente más (de la gripe de Osaka) fue la gripe de Hong Kong de 1968. Se suponía que era una broma rápida sobre cómo llegó la gripe aquí”, dio a conocer Oakley a la revista The Hollywood Reporter en marzo.