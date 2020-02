VIDEO. Luis Miguel recupera su yate y lo celebra con nueva novia

Miami, Estados Unidos.- El cantante Luis Miguel fue captado nuevamente en su yate en Miami, Florida, al lado de una joven rubia que no era su novia, la corista Mollie Gould.

El ‘Sol de México’ fue captado por el ‘Gordo y La Flaca’ disfrutando del mar, bebidas variadas y la compañía de esta joven rubia que ni la prensa conoce.

Suscríbete a nuestro canal de YouTube y conoce lo mejor de las noticias en video.

Lo que también se pudo ver es que el famoso cantante por fin recuperó su lujoso yate, el cual permaneció anclado por mucho tiempo hasta que pudo pagar cerca de 120 mil dólares que adeudaba por concepto de mantenimiento.

Parece ser que lo quiso celebrar con esta nueva amiga a la que nadie había visto, y de ser una nueva conquista sería ¿la número 3 mil que se sube al barco?.

Testigos lo vieron comprar varias bebidas y luego se sentó al lado de su amiga a disfrutar de la tarde.

Apenas una semana atrás se pudo ver al intérprete de ‘La incondicional’ al lado de su novia Mollie.

Algo que llamó la atención de las cámaras del programa fue si el cantante estaba acatarrado, pues no dejaba de frotarse la nariz.

Y los comentarios de los internautas no faltaron, algunos opinaron que Luis Miguel tiene derecho a convivir con amigas y no quiere decir que esté saliendo en modo romántico con ellas.

No inventen, no hay nueva conquista ni nada, yo no veo nada comprometedor. ¿Qué acaso no puede tener amigas? Por ejemplo cuando él va a España casi siempre se junta a charlar con Genoveva Casanova, que es una muy buena amiga de él, y es sólo amistad”, escribió una fan del cantante.