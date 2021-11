VIDEO. Lyn May fue a ver a Carmen Salinas y niega rencillas

Ciudad de México.- Se sabe que la primera actriz Carmen Salinas tiene muchos amigos en el medio de la farándula, y una de ellas es la ex vedette Lyn May quien se dio cita la tarde de hoy en el hospital para ver a su amiga, de toda la vida.

A su llegada fue interceptada por los reporteros que se encontraban de guardia en el lugar para reportar los últimos detalles al momento, quienes no perdieron oportunidad de cuestionarla sobre la relación con la primera actriz, pese a que el pasado mes de febrero ambas estuvieron envueltas en una controversia.

No hay problemas, ni ella ni yo, son cosas del show, andamos en esto y nos hacemos promoción de esta manera, pero tanto ella y yo sabemos que nos hemos querido", aseguró.

Además recordó que su amistad tiene ya varias décadas, desde que hicieron la película "Tívoli".

Cuando yo empecé me decía cómo actuar en Tívoli, yo no sabía nada de cine, ella me enseñaba cómo porque yo no sabía hacer nada y lloraba", recordó.