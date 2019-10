Así aventó Mariah Carey a mujer que quería foto con ella

Estados Unidos.- La cantante Mariah Carey, está envuelta en la polémica, después de que se hizo viral un video en el que en la alfombra roja de un evento, avienta a una famosa compositora que se tomaba una selfie con ella.

En el video que circula en redes sociales, se puede ver como Mariah Carey, está posando para tomarse la foto con Diane Warren, reconocida compositora, pero al ver a un personaje conocido, la hace a un lado de una manera poco ‘ortodoxa’, para saludar a su amigo.

Diane Warren, es compositora de éxitos como “Because you loved me”, interpretada por Celine Dion o “Learned From The Best”, cantada por Whitney Houston.

De acuerdo a Latinx Now, el suceso se presentó en la alfombra roja del Variety´s Power of Women en Los Ángeles.

A la cantante estadounidense de 49 años de edad, no le importó estar frente a las cámaras para tratar con desprecio a la famosa compositora que sólo quería una foto con ella.

Mal educada”, “Qué decepción”, “Grosera”, fueron algunos de los comentarios que recibió el video de su acción ante Diane.

