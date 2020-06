VIDEO. Marlene Favela sorprende en fachas en Tik Tok ¿Por qué tan fodonga?

México.- La actriz de telenovelas Marlene Favela, quien siempre se ha manejado como una mujer elegante y sofisticada, sorprendió en Tik Tok, donde se mostró completamente en fachas, en chanclas y medias.

La guapa actriz de 42 años decidió hacer a un lado la polémica que la rodea por el divorcio de George Seely y divertirse con la aplicación del momento, Tik Tok, en la que le rindió un divertido homenaje a Chespirito.

Marlene Favela causó furor por uno de los videos más recientes en el que aparece disfrazada de la Chimoltrufia, famoso personaje de Chespirito, el cual carecía de glamour, contrario a la actriz quien siempre aparece reluciente, pero esta vez quiso hacer algo mucho más diferente para sus fans.

El video de Marlene Favela lleva más de 186 mil reproducciones y le han dicho que se ve muy feliz después de haberse separado de George Seeley.

Tienen una hija en común, Bella, quien quedará al cuidado de la actriz mexicana. Foto: Especial.

Al parecer las cosas no funcionaron, por lo que la actriz de la telenovela ‘Pasión y poder’, lejos de hacer un escándalo por la separación, prefirió lanzar un comunicado, donde aseguró que no dará más explicaciones ante la separación, pues no quiere perjudicar el futuro de su hija.

No queda duda de que el matrimonio de Marlene Favela fue uno de los más sonados, incluso presumió el lujoso anillo de compromiso que le dio el empresario en el programa Montse&Joe, pero las cosas fueron un momento agridulce después de haberse casado.

La actriz Marlene Favela también perdió a su padre mientras ella se encontraba llegando a México, pues como algunos sabrán se la pasaba viajando con su ahora ex pareja, quien trabajaba en Australia, pero al fallecer su papá, ella se encontraba en el avión, lo que causó un gran dolor en su vida, incluso ha dicho en algunas entrevistas que no puede superar la pérdida, ya que le es doloroso hablar de ello.