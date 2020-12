VIDEO. Martha Figueroa culpa al aire a Isabel Lascurain de su salida de ‘Netas Divinas’

México.- En presencia de Yolanda Andrade y Montserrat Oliver, de frente a frente, la conductora Martha Figueroa encaró a Isabel Lascurain a quien responsabilizó de su despido del programa ‘Netas Divinas’, programa de Unicable, en 2008.

En el programa Montse &Joe, Martha recordó cuando se preparaba junto a Gloria Calzada, Yolanda Andrade e Isabel Lascurain para grabar ‘Netas Divinas’ en el que estaría Maribel Guardia como invitada.

Pero algo pasó, se enteraron que estarían como invitados unos toreros y ellas son anti tauromaquía, y todas la culparon de haberlos invitado, pero ella aseguró que no fue así.

De repente llegan unos toreritos, un niño y una niña , jovencitos y entonces todas: ‘ay ¿por qué toreros? Que horror, Gloria (Calzada) ya sabes: ‘ay no, yo soy de limpieza ecológica’, y esta (Yolanda Andrade) ‘ay sí, no, los toros no están padres’”, rememoró la también conductora de ‘Hoy’.

Isabel Lascurain y Martha Figueroa formaron parte de ‘Netas Divinas’ en 2008 al lado de Yolanda Andrade y Gloria Calzada. Foto: Especial.

Martha Figueroa prosiguió y recordó que a ella la cuestionaron de por qué invitó a toreros, pero ella respondió que fue la integrante de Pandora, quien por cierto lo negó, pero Martha le recordó al aire que en ese tiempo, su entonces esposo era el apoderado de esos toreros.

Te prometo que no me acuerdo, te lo juro eh, que no me acuerdo de cómo fue”, le respondió Isabel a Martita.

La también conductora de ‘Con Permiso’, que también se transmite por Unicable, recordó que en ese episodio no traía buenos modos y su padre recién había fallecido.

Isabel se atrinchera como Yolanda Saldívar, mató a Selena, en su camerino y: ‘no voy a salir, no voy a salir’”.

Figueroa explicó que su jefe, llamado Javier Williams, entró al camerino a consolar a Isabel, lo que sulfuró a Martha, quien les gritó desde un pasillo, lo que trajo consecuencias.

La Figueroa se sulfuró y pegó de gritos y Javier le dijo que ahí no gritaba nadie”, le respondió Lascurain.

La conductora prosiguió y recordó que todas grabaron con ‘cara de fuchi’, y después Gloria Calzada le habló y la llamó ‘manzana de la discordia’, pues le dijo que todas se llevaban increíble y que ella llegó a poner la mala onda en el programa.

Un día me llaman a la oficina de aquí arriba y entro y está el señor jefe sentado, Javier, junto con el productor, muy serios, ni siquiera había cruzado la pierna, me tardé un poquito, en eso me dijeron: ‘ya no necesitamos tus servicios’”.

Al cuestionar por qué, le respondieron que su ‘arquetipo’ ya no encaja en la mesa y que meterían a alguien más.

Al final de la charla, Martha e Isabel se pidieron disculpas y se dieron un abrazo.