VIDEO. Me mostré agresiva, vengativa: Lupita Jones se disculpa con Sofía Aragón

México.- La ex Miss Universo y fundadora de Mexicana Universal, Lupita Jones, ofreció una disculpa pública no sólo a todas las mujeres, sino a la reina de belleza, Sofía Aragón, por hablar mal de ella hace algunos días.

A través de un video que posteó en Instagram y Facebook, Lupita Jones aceptó que hablar mal de Sofía Aragón fue una de sus peores apariciones públicas, lo que la hizo ver agresiva y violenta.

En días pasados protagonicé una de mis peores apariciones públicas, me mostré como una mujer agresiva, violenta, vengativa, sin compasión y carente de sororidad, me desconocí a mi misma y ofrezco disculpas”.

Jones, de 53 años de edad, aceptó que ni Sofía, ni ninguna mujer merece que se le maltrate en ninguna forma.

Lupita, quien fue muy criticada por su actuar en programas de televisión como ‘Ventaneando’ señaló que esta experiencia le deja una enseñanza y es no actuar ni decir nada cuando está bajo la ira.

Todo tiene una enseñanza, la mía ha sido aprender en carne propia que actuar con ira no permite analizar, meditar y pensar con claridad, y te es fácil que te lleve a la violencia en todo momento injustificada, me comprometo a no dejarme llevar por un impulso”, dice Lupita Jones en el video.

Y es que hace algunos días la reina de belleza de ese certamen, Sofía Aragón, declaró que debido a diferencias con la exMiss Universo ha quedado fuera de la organización. Dijo que incluso Lupita no le permitió entregar la corona a su sucesora en este 2020.

Esto desató el enojo de Jones, quien compartió un video en el que ataca sin piedad, no sólo a Sofía, sino a otras concursantes, de quienes amenaza con compartir información íntima de ellas si continúan atacándola.

Es mejor para ellas que yo no hable y no lo hago porque no las quiero perjudicar, porque no es mi papel, porque yo sí empodero. Jamás buscaré cómo perjudicar a nadie, soy una mujer que construye, no destruye”, les respondió Lupita en tono amenazante.