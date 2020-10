VIDEO. ‘Me puso un arma entre las piernas’: Aylín Mujica sufre secuestro exprés

México.- ‘Pensé que me iba a matar’. La guapa actriz y conductora cubana, Aylín Mujica, contó visiblemente afectada el secuestro exprés que sufrió en la Ciudad de México.

La guapa conductora de ‘Suelta la Sopa’, programa de espectáculos de Telemundo, contó para la misma emisión que todo pasó cuando no llegó la persona que la recogería en Polanco para llevarla al aeropuerto, ella no quiso esperar y tomó un taxi en la calle, cuyo chofer la amagó con una navaja.

En un vuelo que salía a las 6 de la mañana, 6:20 para ser más exactos, la persona que me iba a llevar no respondió porque era domingo, entonces me vi en la necesidad de pedir un transporte, no llegaba y me fui a la calle por el nervio de no llegar al aeropuerto”.

La cubana de 45 años de edad recordó que el chofer del taxi le aseguró que no le haría daño, que sólo necesitaba dinero, pues había perdido su trabajo.

Aylín Mujica contó que por no perder un vuelo, sin medir el riesgo, tomó un taxi en la calle y su chofer la amagó con una navaja y le robó dinero. Foto: Facebook.

Agregó que caminó cerca de Polanco como dos cuadras y abordó un taxi que vio en la calle, se subió, pero no esperaba que el chofer le pusiera una navaja.

El señor se volteó y me puso un arma blanca entre las piernas, me dijo: ‘no te quiero hacer daño, no te voy a hacer nada, simplemente necesito dinero, perdí mi trabajo y necesito que me ayudes’, yo le dije: ‘yo no traigo mucho dinero, le di el dinero que tenía’ y me dijo: ‘eso no me sirve para nada, ¿dónde están tus tarjetas?’”, recordó.

Afectada, la actriz de telenovelas como ‘La Dueña’ y ‘Agua y aceite’ recordó que su asaltante primero la llevó a un cajero automático para sacar dinero, en ese cajero le dio una cantidad y le arrebató el monedero.

Me siguió revisando las tarjetas, y me lleva a otro cajero, le di el dinero que pude, con muchos nervios me estuvo dando vueltas, me llevó bastante lejos y pensé que me iba a hacer algo”, agregó la nacionalizada mexicana.

Yo sufrí algo parecido hace muchos años en la Ciudad de México pero en ese momento estaba más joven, abrí la puerta y con el coche andando me tiré a la calle no, en esta ocasión no se si es por la edad o la madurez que vas teniendo en la vida, yo temía muchísimo porque me hicieran algo”, contó para ‘Suelta la Sopa’.

Apenas se compartió esta terrible experiencia, cibernautas le externaron su apoyo y le recomendaron no volver a tomar un taxi en la calle, pues es inseguro. Otros en cambio lamentaron que en México se vivan este tipo de situaciones.

Delincuencia hay en todos los países, no solo en México, incluso aquí en Estados Unidos”, “Debemos tener cuidado, el mundo está mal, ahora con el Covid-19 peor, no hay trabajos, en todos lado hay peligro ahora, claro hay países más peligrosos que otros”, “Es mejor perder un vuelo que perder la vida”, “México el último país que quisiera conocer, lo digo por las mafias y delincuencia…”, le escribieron.

Actualmente Aylín Mujica participa en la obra ‘Don Tenorio Cómico’ al lado de Daniel Bisogno y Los Mascabrothers.