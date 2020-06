VIDEO. ‘Me voy para TV Azteca’, conductor de ‘Hoy’ lo dice al aire

CDMX.- Al aire en pleno programa de Cuentámelo Ya… Al fin!, el también conductor de 'Hoy' señaló que dejará Televisa, para irse a TV Azteca, lo que seguramente, aunque fue a modo de broma, no tomaron a bien los directivos.

Dentro de la sección de ‘Los Tu-Vasos’ de ‘Cuéntamelo ya!... Al fin’, matutino de Televisa, un conductor de ‘Hoy’ llevó algo lejos una broma y ‘amenazó’ con dejar Televisa e ‘irse a TV Azteca’.

Durante la ya de por sí polémica sección de comedia, el divertido conductor Paul Stanley acudió muy ‘enojado’ a donde estaba su compañero Ricardo Margaleff y comenzó a despotricar al aire, pues argumentó que estaba ‘muy molesto’.

Stanley no dejaba de gritar e intentar golpear algunas cosas en el foro, aparentemente molesto por cómo se comportan todos en la empresa (basado en el libro que mencionó). Todo, mientras Margaleff lo intenta detener, diciéndole que si rompe algo ‘ni con el sueldo de un año de programa los pagas, ni con menciones’.

Enseguida, Margaleff le hace una broma que al hijo del fallecido Paco Stanley le pareció aburrida, por lo que no dudó en dejárselo saber y de paso atacar a la serie de comedia ‘Una familia de diez’, creada por Jorge Ortiz de Pinedo.

Ahorita no estoy de humor para tu chiste barato de ‘Una familia de diez’. En esta empresa ya todos hacen lo que quieren. En serio, mi mejor amigo Emilio bebé (Emilio Azcárraga Jean, presidente del Consejo de Administración de Televisa), haz algo o me voy para TV Azteca, ¡me voy eh! así como…”, dice cuando de repente se detiene en seco.

Pero antes de que el conductor ‘revelara’ más cosas, calla y argumenta que lo que dijo estaba escrito y él solo leía.

...Como dice ahí, yo no... yo no lo dije…”, dice Stanley, mientras Margaleff continúa: ‘ah sí, yo no lo dije porque lo escribió un escritor que se hace nombrar 'El Papayas’”.