México.- Michelle Rodríguez, la actriz mexicana que forma parte de la Familia Disfuncional de “Me Caigo de Risa”, confesó en entrevista con Yordi Rosado que durante más de 30 años de su vida se sintió fea por su sobrepeso, como una “chinche”.

La comediante de 38 años fue invitada al programa de YouTube de Yordi Rosado, y a pesar de que ahora se acepta tal y como es, no pudo evitar el llanto al recordar que ha batallado con las críticas hacia su físico desde que era una niña.

Michelle Rodríguez juega en el programa "Me Caigo de Risa". / Foto: Instagram

Michelle Rodríguez contó que en algunas audiciones le dijeron que tenía que tener un “talento desbordante” para disimular su físico, que siempre ha sido un tema alrededor de su vida.

“El físico es algo que siempre ha sido un tema en mi vida, yo soy una mujer de complexión robusta, soy gorda, desde niña, no siempre igual que ahora. Pero siempre he tenido la conciencia de que mi cuerpo es diferente y es grande y sí ha sido un tema alrededor de mi vida”, expresó.

Michelle Rodríguez fue la invitada de Yordi Rosado./ Foto: Instagram

La también cantante recordó que desde que tenía 8 años hacía dieta y eso le daba muchísimo dolor.

“Mis papás son médicos, entonces siempre están preocupados por mi salud. La primera dieta yo la hice a los 8 y era horrible. Cuando se divorciaron mis papás empecé a ser gordita y me mandaban media torta a la escuela porque la niña no puede comer tanto, y esas cosas me daban muchísimo dolor y muchísimo coraje”, recordó.

Michelle Rodríguez se sentía una ‘chinche’

La actriz de Televisa confesó con lágrimas que se dio cuenta que era una persona bonita hasta después de los 30 años, lo que perjudicó su inseguridad, aunado a lo culturalmente aceptado en la sociedad sobre el físico ideal.

“Culturalmente estamos muy acostumbrados a que un cuerpo gordito o está enfermo o es de gente floja y que definitivamente no es de gente bella. Eso es algo que tenemos muy grabado de generaciones atrás y tenemos claro que un cuerpo obeso no es bello, entonces cuando tú lo asumes es complicado", lamentó Michelle.

“Yo descubrí que era bonita, o sea yo ahorita me veo y digo, soy muy guapa. Lo descubrí hace seis años, pos qué menza la neta, me hubiera encantado descubrirlo a los 14 porque no está padre sentirse chinche”, agregó Michelle al tiempo que necesitó unos kleenex para secar su llanto.

Michelle Rodríguez se seca sus lágrimas tras revelar su pasado./ Foto: Captura

Reconocen valentía de Michelle Rodríguez

Los seguidores de Michelle Rodríguez y de Yordi Rosado, opinaron sobre esta entrevista en YouTube en la que ella abre su corazón acerca de lo que ha tenido que vivir debido a su físico.

“Que cada una de esas lágrimas que hoy escaparon de tu alma, se conviertan en todos los éxitos que has soñado. Eres una mujer GRANDIOSA”, le dijo Sandy.

“Primera entrevista que DE VERDAD ME EMOCIONA y me motiva a seguir mis sueños... Sos sumamente inspiradora Mich!!! Mucho amor y luz para vos desde Argentina”, escribió Ana del Aire.

“Lloré mucho con esta entrevista, pero también aprendí, felicidades Mich, eres una chingona”, expresó Lucía Cayetano.

“Es maravillosa. Cuántas enseñanzas!! Eres toda una maestra Mich. Que la vida te brinde muchos más logros pues lo mereces”, opinó Daniela Jiménez Escamilla.

“Yo creo que muchas mujeres que no somos el “estereotipo” de mujer perfecta, nos identificamos mucho… lloré con ella, es una de las mejores entrevistas que he visto…”, dijo Nezly Martínez.

“Esta entrevista la voy a ver más de una vez, esta mujer es valiente y yo quiero ser así, lloré cada lágrima con ella, como dicen ustedes ¡QUE MUJER MÁS CHINGONA!”, declaró Rosa María Herrera.

