VIDEO. Mustia, perra: Niurka ataca a Montserrat Oliver por correrla de Montse & Joy

México.- La polémica vedette, Niurka Marcos le mandó un fuerte y polémico mensaje a Montserrat Oliver, a quien llamó ‘mustia y perra’, al parecer, todo comenzó cuando, a modo de broma, la conductora la corrió del programa Montse & Joy, pero la cubana se lo tomó en serio.

Según la periodista Ana María Alvarado, todo comenzó cuando Niurka se le sentó en las piernas a Montserrat, pero la conductora se hartó y, a modo de broma, le dijo: 'ay ya lárgate Niurka', pero la cubana se ofendió y se fue.

El pleito no quedó ahí, pues Niurka le mandó un mensaje a la rubia conductora a través de Instagram, en donde le reprocha su actitud y le recuerda que ella acudió al programa sin costo alguno para ayudarles a levantar el rating.

A ver Montserrat, vamos por partes, mi lenguaje corporal nunca fue de enojo, fue veloz y divertido, tú dijiste: Niurka ya vete, y me fuí, me seguiste arrepentida, pero la verdad es que te quisiste lucir, te vi pero te ignoré, la pregunta es ¿por qué tratar mal a quienes damos todo en tu programa de gratis para ayudarte a subir el rating?”.

Al final, la vedette le mandó decir que no se preocupe, pues no es la primera vez que la corren de un lugar.

No te preocupes, no es la primera vez que me corren de algún lugar, no te sientas tan importante, no es para tanto, ¡perra!”.