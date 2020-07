VIDEO. 'Muy guapo...', Carmen Salinas recordó el día que cenó con Caro Quintero

México.- La primera actriz Carmen Salinas contó en su canal de YouTube la historia de cuando conoció al narcotraficante Rafael Caro Quintero, expresó que su encuentro con él fue en un centro penitenciario ubicado al norte de la Ciudad de México, en donde también se encontraba el actor Pepe Magaña.

La también empresaria recordó que el encuentro entre ambos surgió un día que ella fue a visitar al comediante que se dio a conocer en ‘Cachún, Cachún, ra, ra!” Como el profesor Villafuerte, en el centro penitenciario le dijeron que ‘El Jefe’ quería comer con ella a lo que Salinas confundida expresó que no, la insistencia fue tanta que Carmen terminó aceptando dicha invitación, lo que ella no esperaba es que Rafael Caro Quintero fue quien la invitó a cenar.

El jefe quería comer con nosotros, yo no sabía qué jefe pero nada me costaba ir para escucharlo y platicar con él, cuando llegamos con el dichoso jefe era el mismo Caro Quintero, ahí lo conocí, un hombre muy guapo… me tuvieron que decir quién era porque yo sólo lo había visto en los periódicos, que lo habían agarrado por muchas cosas. Ese día cené unos mariscos de allá de Sinaloa, tan ricos y me atendió re bien”, expresó.