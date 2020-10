VIDEO. Ninel Conde aclara que sí se casa, pero en 2021, pero sus uñas la delatan

México.- Los medios de comunicación anunciaron que la cantante y actriz Ninel Conde se casa hoy miércoles 28 de octubre con el empresario colombiano, Larry Ramos. Pero este miércoles ella misma aclaró a través de un video que compartió en redes sociales que sí se casarán, pero en 2021.

Ninel Conde, de 44 años publicó un video desde su recámara y, tranquila, explicó que es mucho lo que se ha especulado sobre su vida privada, sobre su boda con Larry Ramos, con quien dijo, sí se casará, pero en 2021, cuando puedan estar rodeados de todos sus seres queridos y amigos.

Por supuesto en algún momento, el próximo año uniré mi vida a la persona que Dios ha dispuesto para mí porque así me lo ha mostrado y así lo creemos y por supuesto que estarán invitadas todas las personas especiales en nuestras vidas, pero mientras tanto, tranquilos que, todo está bien”, explicó Ninel Conde.

Aunque aclaró que no es hoy su boda con Larry Ramos, los conductores de 'Sale el sol', Carlos Quirarte y Joana Vega-Biestro dudaron de sus palabras, pues no es la primera vez que ‘El bombón asesino’ intenta desviar la atención de la prensa para que no interfieran en sus planes.

Incluso Joana Vega-Biestro hizo una observación a las uñas de Ninel Conde, señaló que aunque ella es extravagante, su decoración es para una novia.

Ninel es muy exuberante, exótica, pero así de blancas y así tan, tan, tan… las uñas son de novia”, opinó Joana entre risas.

“Por cierto, miren que lindas mis uñas”, dijo Ninel antes de cerrar el video que compartió con sus 4.6 millones de seguidores en Instagram.

Sí se casan hoy: Flor Rubio lo confirma

Pese a que hace unas horas, Ninel Conde desmintió que su boda se vaya a realizar este miércoles 28 de octubre, la periodista y conductora de TV Azteca, Flor Rubio, dio detalles que confirmarían el enlace matrimonial con Larry Ramos de la cantante.

Flor Rubio dijo a través de su canal de YouTube que el posible enlace matrimonial será hoy en el Museo Casa de la Bola. Reveló que existe un detalle que podría confirmar que efectivamente hoy los famosos se darán el sí.

La periodista de ‘Fórmula Espectacular’ reveló que el medio ‘Un Nuevo Día’ llamó al Museo Casa de la Bola para ‘apartar’ un salón de eventos para hoy, pero para su sorpresa, quien tomó la llamada aseguró que este miércoles no podría llevarse a cabo ningún evento porque el lugar ya estaba reservado a nombre de Larry Ramos.

Según la prensa nacional de espectáculos, será una boda íntima a la que acudirán 40 personas, entre ellos Alejandro Gou y Ariel Miramontes, mejor conocido por su papel de ‘Albertano’.