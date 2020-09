VIDEO. No, este no es mío: Galilea Montijo fue captada comiendo taquitos con mucha cebolla

México.- La conductora Galilea Montijo, considerada una de las mujeres más bellas y espectaculares de México, mostró que no es malo romper la dieta de vez en cuando, cuando fue captada disfrutando de unos ricos tacos, los cuales acompañó con su cebolla y piña.

Pero no estaba sola, la acompañaba su gran amigo, el también conductor Faisy, con quien condujo ‘Vive México, la fiesta’, la noche de este martes 15 para celebrar el Grito de Independencia.

Pero entre la conducción, Galilea y Faisy se tomaron un tiempo para cenar unos ricos tacos de pastor y bistec. El momento fue compartido con los 8.5 millones de seguidores en Instagram de la también actriz.

En el breve video se puede ver a la guapa Gali vistiendo un elegante vestido negro con aplicaciones plateadas, y al leonés Faisy con un traje negro, preparando sus tacos. Enseguida se escucha a quien toma el video preguntarles: ‘¿es en serio, así se cuidan?’.

Enseguida la conductora del matutino de Televisa, ‘Hoy’, deja el taco y asegura que no era de ella.

Ah no, este no es mío, este no es mío”, responde Galilea.