VIDEO. ‘No ofendí a nadie, yo hablé de mí en primera persona: Bárbara de Regil

México.- La actriz de TV Azteca, Bárbara de Regil, quien ha causado polémica durante esta cuarentena, se defendió a través de redes sociales de los ataque que recibió cuando usó el término ‘prieta’ en un video, aseguró que ella hablaba en primera persona, por lo tanto no ofendió a nadie.

Hace unos días, la actriz de ‘Rosario Tijeras’ se disponía a dar su clase fitness en línea y al estar acomodando el filtro que usaría, eligió uno que la hacía ver demasiado bronceada, lo que la llevó a decir: ‘ay qué prieta, que fea’, video que se hizo viral y le acarreó miles de ataques y críticas por su comentario racista.

Incluso se dice que la llevó a perder un contrato con un gimnasio de renombre, además de que perdió seguidores.

Bárbara de Regil dijo a través de Instagram que ella habló en primera persona, pero que cuidaría más sus palabras.

Me acordé que en mi adolescencia me metía a la cama de bronceado todos los días, todos los días porque estaba de moda”, dijo la entrenadora fitness.

La actriz de 33 años de edad volvió a recalcar que no ofendió a nadie porque hablaba de ella misma, pero que en cambio ella sí recibe ofensas todos los días y directas a su persona.

Yo no ofendí a nadie, sin embargo, a mí sí me han ofendido directamente, pero está bien, cada día aprendo a cuidar más mis palabras, no nos hagamos películas negativas en la cabeza, todo eso nos baja la energía al piso”, comentó la prima de Marco Antonio Regil.