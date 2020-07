VIDEO. No sólo a Televisa y TV Azteca, el Covid-19 ya alcanzó también a Univisión

Estados Unidos.- Los contagios acelerados del Covid-19 no distinguen sector social o nación, y las televisoras no han dejado de ser víctimas, pues el coronavirus ya afectó a Televisa, a TV Azteca y ahora a Univisión, donde uno de sus conductores estelares dio positivo a la prueba.

Y fue el mismo conductor mexicano Alan Tacher, conductor de ‘Despierta América’, quien comunicó que él y su esposa Cristina Bernal salieron positivos a la prueba del Covid-19, y ya se encuentran aislados.

La lamentable noticia la dieron a través de la cuenta de Instagram del también ex conductor de ‘Hoy’, quien agregó que el virus ya llegó a los foros de ‘Despierta América’.

Lamentablemente Cristy y yo salimos positivos del Covid-19, la verdad es que no lo esperábamos, nos hemos cuidado muchísimo, nos hemos protegido muchísimo, hemos hecho casi al pie de la letra lo que nos han pedido hacer”, dijo Alan Tacher en un video que compartió en Instagram.

El ex conductor de ‘La Academia’ de TV Azteca, contó que él y su esposa sintieron algo raro en su cuerpo, lo que les envió la señal de que no estaban bien del todo.

Agregó que ya perdieron el olfato y el gusto, solo tienen tos y no han tenido fiebre.

Alan contó que él es asintomático, pues solo ha tenido dolor de cabeza, pero aún así no ha bajado la guardia.

Se siente raro, feo, difícil, y eso que no tenemos muchos síntomas, imagínense las personas que realmente están teniendo estos síntomas fuertes”, dijo el conductor de 49 años de edad.

La pareja aclaró que los síntomas en cada persona son distintos, por lo que piden tener mucho cuidado y cuidar a los demás.

No se confíen, no saben cómo le va a dar a cada organismo, es algo muy preocupante, te tiene con un poco de miedo y angustia en todo momento,les pedimos de verdad no bajen la guardia”, pidió Cristina Bernal.