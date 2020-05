VIDEO. ‘No soy su bote de basura: Alejandra Guzmán le responde fuerte a Frida Sofía

México.- Cansada de los dimes y diretes en su contra, la cantante Alejandra Guzmán le responde fierte y duro a su hija Frida Sofía través de un video para aclararle que no tiene nada de qué avergonzarse ni qué esconder y que sólo desea que su corazón sane para que pueda ser feliz.

La rockera compartió el video en su red social de Instagram, donde lo pueden ver sus 3 millones de seguidores, a quienes les reconoce su apoyo y cariño.

Alejandra Guzmán aceptó que esta historia con su hija es larga, desde que tuvo que ausentarse de su lado por trabajo, pues tiene que hacerlo porque a ella nadie le ha dado nada y que gracias a eso Frida Sofía tiene y vive entre lujos.

La rockera agregó que al igual que ella, espera que su hija, quien reside en Estados Unidos, algún día logre alcanzar todos sus sueños, aunque no le permitirá que la siga tratando de esa manera.

Espero que Frida también algún día logre todos sus sueños, pero no significa que yo sea su bote de basura”.

Visiblemente afectada, la hija de Enrique Guzmán señala que como todos, también ha cometido errores y ha tenido que revisar sus defectos de carácter para mejorarlos y ser mejor persona, mejor madre, pero no quiere decir que se le tenga que sacrificar.

Y aclaró que la que prefiere mantener su distancia es Frida Sofía, quien la tiene bloqueada en el teléfono.

Ella no me permite acercarme, el día de su cumpleaños le marqué y solo recibí insultos”, lamentó.

Alejandra Guzmán niega que exista video comprometedor de ella

Y sobre el video que Frida Sofía dice tener, ‘La Guzmán’ asegura que no existe porque nunca ha escondido nada en su vida y menos algo tan bajo ‘como lo que se me acusa que es falso’.

Pongo las manos al fuego porque yo no miento, es lo único que no he hecho en mi vida, mentir”.

Señala que si su hija está llena de resentimiento y odio hacia ella, debe atenderse y tomar terapia, pues ella pone la situación en manos de Dios.

Sí necesitamos de una terapia, de un psicólogo, de alguien que ayude, yo he puesto en manos de Dios toda esta situación porque no puedo controlar esto, yo también tengo mis problemas y esos los he tratado con mis terapias”, dijo la cantante.

La cantante aseguró que nunca le negó a su hija ver su padre, pues consideraba que su relación con él era importante. Foto: Especial.

Ahora Alejandra le devuelve los reproches a Frida Sofía

Por primera vez, Alejandra Guzmán también aprovechó para reprocharle a Frida Sofía su ausencia en tiempos difíciles como las veces que la han operado y ella no está a su lado.

Agregó que el sufrimiento viene del egocentrismo y la tristeza de Dios y que era momento de que ella hable y también le diga sus verdades a su hija.

Creo que es el momento de que yo hable, de que diga todo lo que yo no he tenido o no he pedido, durante tantas operaciones jamás Frida ha estado a mi lado y cuando se pide, creo que hay que dar, pero yo he aprendido a vivir así, sola, a vivir con este dolor tan grande porque es mi hija, porque la amo, porque quiero verla feliz”, aseguró.

‘Cuando se casó no me hizo partícipe’

La intérprete de ‘Yo te esperaba’ también le recordó a Frida que cuando se casó, no ha hizo partícipe, al igual que cuando posó para la revista Playboy, no le pidió permiso ni le avisó, lo cual entiende, pues en su momento ella también tomó decisiones sola.

Ella ha tomado sus propias decisiones, cosa que yo también hice desde los 17 años, pero las madres solteras sabemos que es la única opción para poder sacar a los hijos adelante”.

Y sobre los ataques en su contra, la hija de Silvia Pinal señala que lo más importante para ella es que Frida abra su corazón para que pueda perdonar.

Yo al final he tratado por muchos medios de ayudarla y de ayudarme a mi misma porque es doloroso ver a un hijo sufrir, con tanto resentimiento, entonces la única manera que hay es aceptando que puedes perdonar, que puedes tener tu corazoncito abierto, es lo que más le pido a Dios, lo que más deseo”, dijo.

‘Jamás me acostaría con un ex o novio de ella’

Ale aprovechó también para negar que esconda algo y aseguró que jamás ha engañado a Frida Sofía con ningún ex novio.

No me nace del corazón, yo jamas en mi vida me acostaría con alguien que ha estado con mi hija y lo puedo jurar por Dios, por mi, lo puedo jurar por todos mis fans que me aman, que me apoyan, y que de ninguna manera hemos agredido a Frida, ella no quiere escuchar, no quiere saber de mí”, aclaró.

Al final, la rockera de 52 años pidió a los medios de comunicación y ciberfans dejarla vivir su cuarentena tranquila para poder solucionar las cosas y para poder hablar.

Las reacciones de apoyo hacia la cantante fueron muchas, de amigos y fans, quienes le recuerdan lo gran mujer, cantante y madre que ha sido.

Que Dios te bendiga amiga, se muy bien cuánto amas a tu hija. Dale tiempo para que recapacite, no te mereces tanto dolor”, le escribió Maribel Guardia.