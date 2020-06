VIDEO. ‘No vuelvas a hablarme’, Bárbara de Regil se porta grosera con una niña

México.- La actriz y entrenadora fitness de TV Azteca, Bárbara de Regil de nueva cuenta está en el ojo del huracán, primero por un comentario racista en el que dijo que se veía ‘prieta y fea’ con un filtro que usó en el celular, y ahora por tratar mal y hablarle de forma grosera a una niña.

En redes sociales circula un video en el que se ve que Bárbara de Regil recibe la llamada de una niña llamada Nicole, primero le pregunta qué necesita y cuando la fan le pide enviar saludos para un video, la actriz de 33 años se escucha molesta.

Aunque al principio, la protagonista de ‘Rosario Tijeras’, serie que se transmite por TV Azteca, se portó seria, enseguida su tono cambió a molesto y grosero y le pide que en vida le vuelva a marcar, lo que causó conmoción en cientos de internautas.

No Nicole, estoy ocupada y me encantaría que no me vuelvas a molestar en tu vida, porque esto sí me molesta muchísimo, crees que me puedas ayudar, (...) gracias Nicole, te lo agradezco mucho, que Dios te bendiga y espero que no vuelvas a hablarme, ni a pasar mi contacto”, le pidió de Regil a la fan.