VIDEO. ‘Otra vez me tocó la ansiedad y un poco de depresión’: J Balvin se siente mal

Colombia.- Visiblemente decaído, el cantante colombiano J Balvin reapareció en redes sociales para explicar por qué estaba ausente. Confesó que volvió a tener una crisis de ansiedad y depresión.

No es la primera vez que J Balvin, de 35 años de edad es víctima de estos cuadros de depresión y ansiedad que ya lo han obligado a retirarse del ojo público, como lo hizo últimamente.

Saludos mi gente, un abrazo muy grande, sí sé que he estado perdido en las redes, como todo ser humano he tenido mis pruebas y en este caso otra vez me tocó la ansiedad y un poco de depresión y no me gusta actuar, no me gusta estar fingiendo la felicidad”, dijo en un video que compartió en Instagram.