México.- Paola Castillo, una de las conductoras más famosas de Badabun, sorprendió en su cuenta de Facebook con una video en vivo en el que aparece de cara lavada y con un sujetador postoperatorio.

De hecho la también locutora empezó su video disculpándose por su aspecto, pues siempre ha sido vista muy bien maquillada y con ropa ajustada que dejaba ver su voluptuosidad.

Pero en esta ocasión, Paola Castillo decidió ser honesta con sus seguidores y hablarles con la verdad pues está pasando por una situación que no le desea a nadie tras someterse a una cirugía estética.

“Estoy aquí haciéndoles este en vivo para aclarar porqué no me han visto en las redes sociales de la empresa en la que he trabajado por casi dos años, me refiero a Badabun”, inició Castillo.

La originaria de Guadalajara contó que tuvo que dejar Tijuana, en donde trabaja para Badabun, para volver a su casa y estar con su familia por el problema de salud que enfrenta después de someterse a una cirugía estética.

¿Qué le pasó a Paola Castillo?

La influencer de 26 años pidió comprensión y empatía porque ha recibido duras críticas en las redes sociales y en este momento se siente muy triste.

“Quiero pedirles un poco de empatía y de comprensión, creo que muchas veces opinamos sin saber o incluso aunque sepamos las cosas que están sucediendo aun así seguimos opinando y dañanado. Recuerden que un comentario que tú hagas puede afectar a una persona durante mucho tiempo”, expresó.

Paola no pudo más y rompió en llanto para explicar en su transmisión en vivo que lleva incrustado en su brazo izquierdo un catéter, por lo que no puede realizar sus actividades normales y por lo que tuvo que dejar Badabun.

“Esto que tengo aquí es un catéter, esto está incrustado en mi piel, tiene que estar por 10 días porque estoy recibiendo un tratamiento… perdón es que soy muy llorona y estos días estoy muy triste porque no puedo hacer mi vida normal”.

La influencer reveló que se retiró los implantes de seno que tenía porque le estaban causando muchas molestias, pero la cirugía plástica no salió bien.

“Me sometí a una cirugía plástica para retirarme los implantes porque me estaban molestando, esta es la última cirugía que me pienso hacer en la vida, desafortunadamente no salió bien me entraron unas bacterias a mi cuerpo y estas bacterias me están invadiendo, estas bacterias no me dejan volver a mi vida normal”, lamentó.

Paola contó que está recibiendo medicamento y que un enfermero acude a su casa para ayudarla.

“Estoy recibiendo medicamento tres veces al día, hay un enfermero que viene, me canaliza, me pone mi medicamento para tratar de mejorar. Estas bacterias están en mi cuerpo me están invadiendo y no están permitiendo que sane, nunca me había pasado que tuviera que estar con esto (catéter) conviviendo 24/7 esto está conectado a mi cuerpo”.

La joven prosiguió diciendo que esa es la razón por la que últimamente no la han visto en los videos de Badabun, empresa a la que calificó como la mejor del mundo por todo el respaldo que le han brindado.

“Me fui de Babadun para sanar, para estar en casa con mis papás, estoy con mi familia con quien me quiere, me cuida, me apoya porque yo vivo sola en otra ciudad entonces no tengo a nadie cerca de mí. Extraño mucho mi empresa, extraño mucho hacer videos y extraño trabajar básicamente”, contó.