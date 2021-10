México. El señor Alfredo Ordaz, padre de la payasita Araceli Ordaz Campos, conocida como Gomita, por fin habló ante los medios de comunicación y dio su versión sobre el problema familiar que enfrenta.

Luego de que Gomita denunció públicamente a su padre, por violencia intrafamiliar, declaró que tiene miedo de lo que pudiera pasarle a ella o a su mamá, pues su padre no estaría cumpliendo la orden de restricción en su contra.

Luego de días, Alfredo Ordaz “rompió” el silencio y concedió una entrevista al programa ‘Es Show’, y aclaró lo que realmente está sucediendo entre su hija y él.

Me da mucha pena que esta situación, siendo Gomita una persona de edad, se le olvide de dónde venimos. Ellos son los del talento, pero quien busca el trabajo soy yo”, explicó Alfredo Ordaz.

Agregó que en ningún momento golpeó a su hija, desmintiendo las declaraciones que hizo en el video que se difundió en redes sociales donde Gomita lloraba y acusaba a su padre de agredirla físicamente.

Sí, fue un error. El golpe que ella trae, en realidad yo no la golpee, te puedo decir honestamente que yo no la golpee, pero si ella dice que sí, es porque lo hizo saber al MP, porque hasta ese grado llegamos, pero el que ella haga comentarios de que tiene miedo porque yo les puedo hacer algo, pues me da mucho pesar” continúo Alfredo.