VIDEO. Pati Chapoy ataca a productor de Venga la Alegría y ellos le responden

México.- Parece ser que aunque trabajan en la misma empresa y se apoyan entre sí, en esta ocasión, a Pati Chapoy y a su equipo de ‘Ventaneando’ no le agradó la sección de ‘Margarita de Recursos Humanos’ a cargo de ‘El Capi’ Pérez, en 'Venga la Alegría' y se fueron contra el productor por maltrato y discriminación hacia Laura G.

Y es que en la sección de ‘Margarita de Recursos Humanos’, personaje interpretado por ‘El Capi’ Pérez, hicieron una dinámica en la que, entre broma y broma, les dijo de manera anónima a quienes podrían sacar del programa.

La primera víctima fue Laura G, a quien le dijo que nadie la quería y que incluso la querían fuera del programa, pues no dejaba hablar a los especialistas y eso molesta, y ella enseguida se mostró incómoda, pues parece que no le cayó ‘nada bien la broma’.

Es una persona del staff que considera que te tienes que ir porque no dejas hablar a los especialistas”, le dijo ‘Margarita Mckenzie’ a Laura G.

Para los conductores de ‘Ventaneando’, empezando por Pedro Sola, seguido de Daniel Bisogno, Mónica Castañeda y la misma jefa, Pati Chapoy, este fue un acto de maltrato y discriminación contra la ex conductora de Televisa y se fueron contra el productor del matutino, Dio Lluberes, pues es el responsable de los contenidos.

Yo veo Venga la Alegría y en la sección de Margarita de Recursos Humanos hizo unas preguntas que a mi me parecieron un poco salidas de contexto y fuera de tono... y yo vi que la pregunta que le hicieron a Laura G a ella le cayó como una bomba, no le pareció”, dijo Pedrito Sola.

Pati Chapoy incluso dijo que el contenido de Venga la Alegría es responsabilidad del productor Dio Lluberes, a quien reprobó por el contenido de la sección. Foto: Facebook.

El contenido de la sección fue tomado como ‘de mal gusto’ por parte de Ventaneando, quienes incluso reprobaron más de una ocasión el trabajo del productor.

Eso no depende de la opinión del staff ni de la opinión de nadie para que expongan de esa forma su talento, no estoy de acuerdo, lo estoy viendo en este momento y creo que en este caso, me da la impresión que ni su productor ni la gente que trabaja en Venga la alegría sabe de la Unidad de género que tenemos en Azteca en donde se checa el que no haya ese tipo de bullying laboral, de acoso laboral”, dijo molesta Pati Chapoy.

Estamos expuestos no solo a la crítica local, sino a la crítica fuera de la empresa y es muy pesado, tenemos que tener un armamento emocional muy importante. Esta niña hace bien su trabajo, lo hace bien. Me parece injusto que hagan eso, y al Capi no le estoy echando carrilla, que él haga su trabajo, pero sí al productor, no se vale que un productor haga eso y lo permita con la gente que a través de nuestro trabajo le da de comer”, añadió en defensa de Laura G.

Mónica Castañeda agregó que no es justo que a partir de una broma se empiece a generar un mal ambiente de trabajo, pues los integrantes de un programa confín en su productor.

No estoy aquí para que el productor me quiera hundir”, sentenció y Pati le completó al decir que a eso ‘se le llama maltrato laboral y tache al productor’.

Incluso le recomendaron a ‘El Capi’ hacer ese tipo de bromas en su programa nocturno ‘La Resolana’, pues es el horario adecuado para esos comentarios.

Conducción de Venga la Alegría aclara polémica

A primera hora de este jueves 18 de junio, Sergio Sepúlveda, ‘El Capi’ Pérez y la misma Laura G salieron a aclarar la polémica que se generó en la sección de ‘Margarita de Recursos Humanos’, personaje que interpreta ‘El Capi’, cuyo contenido no le pareció a los conductores de ‘Ventaneando’, pues lo tomaron como maltrato y discriminación.

Y es que consideraron que a Laura G se le expuso al aire y no se vale que el productor le aplique maltrato laboral cuando debería ser el que la proteja y defienda como su empleada que es.

Sobre la polémica que se desató, visiblemente preocupado, ‘El Capi’ Pérez aclaró que la intención del sketch no es burlarse de nadie, sino de fomentar la unión entre ellos como conductores.

Cuando yo hago comedia no lo hago para lastimar, y cuando me entero que lastimo a alguien, lo primero que intento hacer es pedir una disculpa porque no es el objetivo de mi trabajo y fue lo que hicimos”, aclaró Pérez.

Por su parte, Laura G aclaró que el sketch si es planeado y ellos están de acuerdo en los contenidos porque se divierten.

En la comedia, si uno no reacciona, el comediante no puede contar bien su chiste y eso lo aprendí de Omar Chaparro y justo ayer en la sección de Margarita mi objetivo es siempre reaccionar un poquito más a lo que me dice ‘El Capi’ para que haya un pimponeo, yo ayer entre a la sección y dije: voy a poner esta cara’, explicó.

Agregó que como conductores si hay una sección que esperan tanto es justo la de Margarita porque les encanta reir.

Al final, aplaudió mucho el ingenio de ‘El Capi’ que es maravilloso y agradeció al equipo de Ventaneando por las porras, por defenderla, pero asegura que todo está bien.