VIDEO. Pati Chapoy fue mi amante: Sergio Andrade

México.- ‘Todos los que me rodeaban en aquella época se daban cuenta de lo apasionada que andaba por mí’, le contó el ex productor musical Sergio Andrade a la periodista mexicana Claudia de Icaza sobre Pati Chapoy, para su libro ‘Amarga seducción’.

En el año 2004, Claudia de Icaza publicó el libro ‘Amarga seducción: la verdadera historia de Sergio Andrade y sus caperucitas’, bajo la editorial Océano, donde reveló que la ex pareja de Gloria Trevi tuvo con un amorío con Pati Chapoy.

Suscríbete a nuestro canal de YouTube y conoce lo mejor de las noticias en video.

Me concreto a relatar textual lo que Andrade me escribió en un mail y me reiteró personalmente en mi visita a Papuda sobre el romance”, aclara la periodista.

Supuestamente Sergio Andrade le dijo vía email a Claudia de Icaza que le molestaba “la hipocresía, y aunque ya callé por muchos años, pues no es de caballeros publicar sus relaciones, esta tipa ha sido tan mentirosa, tan criminal y tan baja en sus ataques a nosotros (Gloria Trevi y él) que merece un poco de ubicación a sus intentos por aparecer como ‘mujer fiel, leal y madre de familia ejemplar’”.

Supuestamente, Sergio Andrade especificó que todas las personas que lo rodeaban en aquella época (1983-1984), ‘se daban cuenta de lo apasionada que andaba por mí, cómo me buscaba, me seguía, me llamaba, me festejaba e iba conmigo a muchas partes’.

Nos veíamos en cualquier punto de la ciudad y se iba a mi casa que está en Burgos, Cuernavaca, y regresábamos ya tarde.

Salíamos a comer a un restaurante discreto o ella iba a mi oficina y hasta se permitía bromas tontas, como, al pasar por Tres Marías, decir ‘ay, no vaya estar el carro de Álvaro (su esposo) ahí, déjame ver’, y se reía. Iba toda acelerada, sin soltarme de la mano o el cuello mientras manejaba… traté de evitarla, sucumbí a la tentación, y no porque me hubiera enamorado, es más, a mí nunca me ha gustado involucrarme con mujeres casadas, me incomodaba mucho, pero ocurrió”.

La periodista de espectáculos Claudia de Icaza escribió en su libro, según el email de Sergio Andrade, lo que ocurrió en la salita de fotocopiadoras del programa ‘Siempre en Domingo’ entre él y Pati Chapoy.

Ella llegó, cerró la puerta, se me arrimó y me dijo ‘¿qué nos das Andrade? ¿Qué nos das que nos traes loquitas?’”.

Queridos lectores, nuestro trabajo empieza y termina con ustedes. En AM empezamos el año con una misión y visión renovadas y te invitamos a conocerlas en este breve video. Mil gracias por tu apoyo. ¡Dinos qué te parece en los comentarios!