VIDEO. Patty Ibarra estrena ‘No te rajes corazón’ en Spotify

León, Guanajuato.- La cantante y compositora Patty Ibarra está de estreno a pesar de las adversidades que le trajo el COVID-19. Estrenó su sencillo 'No te rajes corazón' a través de Spotify.

Estuve todo el mes de enero encerrada, me dio COVID pero ya saliendo, espero que no haya secuelas graves, por ahora estoy en reposo, descansando y contando esto que me pasó”, dijo en entrevista con AM.