VIDEO. 'Usted me tocó': Paulina Rubio denuncia que guardia de seguridad la manoseó

México.- Paulina Rubio aprovechó su micrófono durante un concierto de la gira “Perrísimas” que comparte con Alejandra Guzmán, para exhibir que un guardia de seguridad la tocó de manera inapropiada.

Alejandra Guzmán y Paulina Rubio durante un concierto de su gira "Perrísimas"./ Foto: Instagram

Durante la actuación de la cantante en Phoenix, Arizona, el pasado 18 de mayo, mientras cantaba la canción “Nena” que hizo a dueto con el español Miguel Bosé, pidió parar la música para contar a su público que un guardia de seguridad la tocó indebidamente.

"Paren la música, paren la música", dijo Paulina Rubio en inglés, para después dirigirse al sujeto: "Señor, usted me tocó. Usted me tocó y eso está mal porque es la seguridad. Qué pena por usted. Él me tocó y es guardia de seguridad".

Este acto impúdico fue grabado y el video ya circula en las redes sociales, por lo que muchos seguidores de Paulina la han defendido, mientras que otros aseguran que las cosas no pasaron como aseguró la artista y armó este escándalo simplemente para llamar la atención.

Paulina Rubio para concierto en Phoenix, Arizona porque un guardia de seguridad la tocó ���� pic.twitter.com/spdyIxtv4i — Vaya Vaya (@vayavayatv) May 22, 2022

La gira “Perrísimas” ya había estado en la polémica hace unas semanas, cuando se dijo que Paulina Rubio y Alejandra Guzmán no se soportan en el escenario, pues hay algunos temas que interpretan juntas.

La gira de las cantantes comenzó el pasado 15 de abril en Orlando, Florida y continuó por Nueva York, Atlanta, Nashville, El Paso Texas, Tucson, San Diego, Phoenix, Las Vegas y Los Ángeles.

Los problemas de las cantantes se derivan de hace muchos años, cuando protagonizaron un triángulo amoroso junto a Erik Rubín en los 90. La llamada ‘Reina de Corazones’ dijo en televisión nacional que ‘La Chica dorada’ le “había bajado el novio”.