VIDEO. Pedrito Sola insulta a su compañera de Ventaneando en vivo

CDMX.- Pedrito Sola se metió en problemas durante la reciente transmisión de “Ventaneando”, pues insultó a su compañera mientras se encontraban en vivo y aunque pensó que iba a pasar desapercibido, Pati Chapoy lo notó y quedó impactada.

Todo comenzó cuando los conductores de Tv Azteca se encontraban charlando sobre la boda de Ana Bárbara, pues hace apenas unos días la cantante anunció que estaba comprometida y mostraron una entrevista que tuvieron con Talina Fernández.

La famosa le deseó mucha felicidad y éxito en su matrimonio a Ana Bárbara, quien es exesposa de su exyerno. Talina Fernández señaló que la cantante y su nieta María, hija de Mariana Levy, tienen una excelente relación con la cantante, pues durante los años que fue su madrastra hicieron un fuerte lazo y se aman “hasta el infinito y más allá”.

En cuanto terminó la cápsula con la entrevista, las cámaras de Ventaneando volvieron al foro y lograron captar una expresión de inconformidad en la cara de Pedrito Sola.

Su compañera Mónica Castañeda notó la expresión del también youtuber y le dijo que ella lo quería e hizo referencia a la misma frase de Talina Fernández.

Estas palabras dejaron a Sola sorprendido pero no de una buena manera y le respondió a Castañeda con un insulto.

No. No, no, no ma...”, dijo Pedrito Sola.