VIDEO. Pedro Sola cuenta cómo llegó a ‘Ventaneando’ y cómo conoció a Paty Chapoy

México.- El conductor más querido y popular de ‘Ventaneando’, Pedro Sola, contó para el programa de YouTube ‘Escándala’, cómo llegó al programa siendo economista y cómo conoció a Pati Chapoy, su gran amiga.

Durante una hora con 23 minutos, Pedrito, como también se le conoce, dio detalles importantes de su vida.

Y uno de los aspectos que más llamó la atención fue el de su llegada a ‘Ventaneando’, desde el primer episodio, y que hoy está próximo a cumplir 25 años.

Yo empecé a hacer televisión porque una amiga que era la productora (Carmen Armendáris) le gustaba lo que yo platicaba. Y un día platicando me dijo ‘vamos a hacer un programa de crítica de la tele’ y le dije ‘pues vamos a hacerlo’.

Un día me invitó a hacer un piloto que fue cuando conocí a Pati Chapoy. Yo me quedé mudo, porque no es cualquier cosa conocer a Pati Chapoy, te impone mucho. Y así entré al estudio con Pati, Juan José Origel y Martha Figueroa”, recordó Pedro.