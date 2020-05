VIDEO. Pepillo Origel asegura que sí intentó disculparse con Erika Buenfil

México.- El famoso periodista Juan José ‘Pepillo’ Origel declaró que intentó buscar a la actriz Erika Buenfil para disculparse por decir que dejó de seguirla en redes, pues consideraba una payasada la publicación de tantos videos para Tik Tok.

Hace unos días, ‘Pepillo' Origel el comentarista de espectáculos dijo en su programa de Unicable que ya era mucha’ payasada’ por parte de Buenfil al publicar tantos videos para Tik Tok y aseguró que incluso dejó de seguirla en redes, pues no le gusta ver tantos videos.

Los comentarios del titular de ‘Con Permiso’ no los tomó a bien la guapa rubia y le respondió a través de Twitter con un: ‘me vale ma…’.

El famoso leonés declaró que intentó contactarla para disculparse y aclarar el tema con ella, pero no le tomó la llamada ni el mensaje, y lamentó que se molestara por los comentarios.

No me recibió la llamada, ¿qué quiere decir? Que se molestó demasiado por eso, tú dime, cuando hay una amistad de tantos años y alguien dice que no le gustó mi programa, pues le diría que no lo viera y ya, no me voy a molestar”, dijo para el programa ‘Sale el Sol’.