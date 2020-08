VIDEO. Popular conductor de Televisa renuncia a ser padre biológico ¡por amor a su esposa!

México.- El famoso conductor de Televisa, Héctor Sandarti, señaló que nunca olvidará la primera cita romántica que tuvo con su esposa Paulina Segura, quien le dijo que no podría ser madre y él lo aceptó. Hoy son una bella familia.

En esa primera cena ella me leyó toda la cartilla y me dijo ‘a ver, soy divorciada, tengo una hija y no tengo matriz’. Como que de una vez me dijo ‘si tú ves en mí una posibilidad de ser padre no va por ahí’”, rememoró el conductor guatemalteco en entrevista con la reconocida periodista Mara Patricia Castañeda.

El expresentador del matutino ‘Un nuevo día’, de Telemundo, señaló que en ese momento no le dio demasiada importancia a toda esa información, ya que se trataba de la primera cita, pero conforme el noviazgo se fue afianzando, Sandarti tuvo que tomar una importante decisión.

Un día Paulina me dijo: ‘Héctor te amo demasiado y tanto te amo que estoy dispuesta a renunciar a ti si tú deseas tener hijos biológicos porque yo no te los voy a poder dar, así que quiero por favor que lo pienses muy bien y que me digas la verdad y lo que realmente deseas y sientes antes de que esto continúe y que mi hija y yo nos sigamos enamorando mas de ti”.

El conductor Héctor Sandarti formó una bella familia con Paulina Segura y adoptó a su hija Juliana Smaldoni. Foto: Especial.

Aunque era un asunto importante, el conductor, quien tiene cerca de medio millón de seguidores en Instagram, no tardó más de cinco minutos en tomar la decisión.

Dije: ‘Opto por ti, renuncio a ser padre biológico y agarro este paquete maravilloso perfecto integrado con todo y perro’. Y al día de hoy no me arrepiento en lo más mínimo, tengo una hermosa familia que me hace extremadamente feliz”, dijo feliz en conductor de ‘Un minuto para ganar’.

Fue entonces cuando el también actor de Televisa adoptó a Juliana Smaldoni, la hija de su esposa como si fuera propia, y así la ha cuidado y protegido desde que llegó a su vida cuando esta era apenas una niña.

Héctor Sandarti sale de forma inesperada de Telemundo y Televisa lo acoge

El famoso conductor Héctor Sandarti ha estado recientemente en boca de todos luego de su inesperada salida del programa ‘Un nuevo día’, matutino de Telemundo, del que salió sin esperarlo.

Durante dos años formó parte del matutino y era uno de los presentadores más carismáticos. Ahora, Héctor Sandarti se repone de la tristeza que le causó la noticia y si hay alguien que ha estado para ayudarlo, es su esposa Paulina Segura, quien ahora lo acompaña en esta nueva aventura como conductor de ‘Un minuto para ganar’, en su antigua casa, Televisa.