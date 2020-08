VIDEO. Por gordita y poco famosa, actor se rehusaba a besar a conductora de Televisa

México.- Faisy y Michelle Rodríguez fueron los invitados de ‘Pinky Promise’, programa online de Karla Díaz, y como ya es bien sabido, a través de las dinámicas del show, fueron ‘abriendo su corazón’ y la actriz reveló su experiencia con un actor que no tenía ganas de trabajar con ella, lo que ¡fue terrible!.

La experiencia que más impresionó al público fue cuando la actriz Michelle Rodríguez reveló que en una obra de teatro la pasó muy mal, pues su compañero de escena se comportó como todo un patán.

En la sesión de preguntas y respuestas, Karla le preguntó: “¿Cuál fue tu peor experiencia en un show y con qué actor?”, y Michelle respondió apenada.

Voy a contar una experiencia de una obra de teatro, qué difícil es trabajar con alguien que no te llevas. Puede ser que la ficción todo lo pueda, pero hay cosas que no. Cuando estás en el escenario, y hay que enamorarse en escena, y tu compañero primero es una ‘papa’, y aparte no trae ganas ni interés de interactuar contigo, es terrible”, dijo.

Michelle Rodríguez se reencontró con el actor Diego de Erice en el programa ‘Me caigo de risa’. Foto: Especial.

Era muy difícil, había que dar el beso y él me hacía caras. Yo le decía ‘ni te quiero besar pero la gente pagó un boleto para que tú hagas como que actúas y pienses que estás enamorado de mi, pedazo de cosa’”, recordó la famosa conductora.

La talentosa actriz aseguró que la mala relación no sólo era en el escenario, sino que fuera de foro el comportamiento del actor con ella era de desprecio.

Me hacía muchas caras, hijo de la chi… , era el final de la obra y entonces me tenía que besar y lo hacía con asco. Era horrible, era el final de la obra, todo tenía que ser bonito, pero lo hacía a la fuerza. Acaba la función, cada quien se iba a su camerino y no nos hablábamos, pero después empezaba la otra función y otras dos horas de estar con él”, recordó.

Pero después, la fama de la actriz y conductora fue creciendo y el actor vio oportunidad de ahora sí estar cerca de ella.

No había nada de ganas, no platicabamos de nada, no había interés. Corte A, mi carrera empieza a despuntar y ya se animó, y yo me enojaba, ya me quería besar”.

Michelle Rodríguez vio esta actitud como una falta de profesionalismo por parte del actor, pues la gente paga para ver una obra, no diferencias entre dos actores.

Cuando es un show, estamos poniéndonos al servicio del espectador, de los que compraron sus boletos, además es un espectáculo, es nuestro trabajo. Es horrible que la gente vea que no te llevas bien con tu compañero de escena, es cero profesional”, opinó Rodríguez.

Pese a que durante toda la entrevista, Michelle no reveló el nombre de este actor, el público sacó conclusiones y descubrió que se trata de Diego de Erice, con quien trabajó en la obra ‘Como quieras… ¡perro ámame!’ y enseguida en el programa ‘Me caigo de risa’, de Televisa.

Cuando su carrera despegó y su fama se disparó, el actor cambió de opinión y ahora sí quería estar y trabajar junto a Michelle Rodríguez. Foto: Especial.