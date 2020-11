VIDEO. Por ser mixteca, Lupita Jones discriminó a Diana Leal, ex reina de belleza

Puebla.- Diana Leal, Nuestra Belleza Puebla 2016, rompió el silencio y habló de los maltratos que sufrió por parte de personal del certamen y de la misma Lupita Jones por sus raíces mixtecas.

En entrevista para ‘Ventaneando’, Diana Leal reveló los maltratos y racismo que sufrió en los concursos de Lupita Jones, incluso la destituyó injustificadamente en 2016 y recibió comentarios racistas.

Con esto, Diana se suma a las denuncias públicas que emprendieron otras reinas de belleza como Sofía Aragón, Luz Elena González y Dennise Franco, quien ganó en la edición 2017 de Mexicana Universal.

A mi me coronaron en agosto de 2016, después me la quitaron por medio de engaños, muchas cosas que, desafortunadamente tuve que ir al psicólogo, un daño moral muy fuerte”, recordó Leal.

La ex reina de belleza de Puebla también recordó que Jorge Maceda, coordinador del certamen, comenzó a agredirla, discriminarla, a meterse con la gente de su pueblo porque así se lo decía él mismo.

El día que yo gané me estaba maquillando, arreglando: ‘oye Diana, ya llegaron los de tu pueblo’, fui a poner en alto mi Acatlán porque en realidad era eso, muchísima gente decía: ‘wow, una niña de la mixteca”, dijo orgullosa para el programa de TV Azteca.

Agregó que hubo un evento en el Complejo Cultural en Puebla, a donde llegaron varios paisanos y estaban bailando los tecuanes una danza típica de Acatlán, lo que la emocionó mucho.

Iba súper emocionada a ese evento, me arreglé, fui con mi hermana Luisa Andrea y de la nada me encuentro con Jorge (Macedo y me dice): ‘ay ¿quién te arregló? Es que te ves super fea, ‘y este vestido qué?’, recordó Diana Leal.