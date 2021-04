VIDEO. Prenden fuego a cabello de Luisito Comunica: '¡tengo miedo!'

Pakistán, Islamabad.- Aunque al principio sintió miedo, Luisito Comunica se animó a probar la técnica del corte de cabello con fuego en Pakistán, y tan satisfecho quedó con la suavidad de sus rizos, que recomendó este cambio de look.

En su más reciente video, el influencer inició contando que para llegar al estado asiático, solo se necesita una VISA que se puede conseguir en internet que cuesta de 30 a 40 dólares.

Vine a conocer el típico corte de cabello con fuego que se practica en Pakistán, en todo el país esta técnica se suele ver, no es algo normal, claro que es algo exótico, no es algo que haces todos los días y en esta región que estamos visitando en Lahore es de hecho la capital cultural de Pakistán en cuestión de edificios, tradiciones, es algo muy típico, tradicional, se dice que los mejores estilistas que trabajan con fuego están en esta zona”, explicó Luisito Comunica.

Cuando el youtuber llegó al Finger Art Hair Salon, contó que el estilista lleva ocho años realizando esta técnica por la que cobra entre 10 y 15 dólares.

De acuerdo con la descripción del video de Luisito Comunica, se coloca algún tipo de seda para que el cabello se suavice, sea más manejable y se pueda cortar con el efecto del fuego.

Después se usa un encendedor, se prende fuego a la vez que el estilista rocía un líquido. Al final, se hace un último retoque con las tijeras y se lava el cabello.

Como no podía quedarse con las ganas de vivir esta experiencia, Luisito Comunica se animó a que le prendieran fuego en la cabeza, aunque claro, con sus indicaciones.

Le dije al brother que nada más me corte la parte de atrás porque no sé porque siento que con el cabello rizado me da cosa que se siga todo el fuego y me queme todo a la burguer”, dijo.