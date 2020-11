VIDEO. Preparador de Lupita Jones destapa sus cirugías y su oscuro plan

México.- El reconocido preparador de bellezas, Gustavo Castañeda, destapó secretos que envuelven la vida pública de Lupita Jones, por ejemplo que se tuvo que someter a dos cirugías de nariz por orden de él para poder ir a Miss Universo en 1991.

También recordó cuando ya como Miss Universo, Lupita Jones le pidió no volver a preparar a ninguna mexicana como a ella, pues quería ser la única reina mundial de este país.

Aunque estas declaraciones las dio en 2011 para TV Azteca, volvieron a salir a la luz ahora que Jones se encuentra envuelta en varios escándalos con reinas de belleza que la acusan de maltrato y discriminación durante su preparación.

Gustavo Castañeda fue quien preparó a la propia Lupita Jones, incluso la transformó físicamente para poder tener un camino a Miss Universo.

Gustavo Castañeda aceptó que Lupita Jones asistía a los ensayos de pasarela aún con el parche de las cirugías de nariz. Foto: Especial.

Castañeda destapó hace once años el oscuro e insospechado relato que transformó a Lupita.

Cuando ella llegó, le dije: ‘¿a qué vienes conmigo? Si no vienes a ganar, vete a tu casa, si quieres ganar conmigo, lo primero que tienes que hacer: operarte la nariz demasiado ancha, plana, no tiene forma y no va con tu cara’”, recordó que le dijo.

Hace unos días, la reina de belleza Sofía Aragón, ganadora del concurso Mexicana Universal 2019, rompió el silencio a través de sus redes sociales para contar su verdad sobre el tercer lugar que obtuvo en Miss Universo 2019 y su historia en Mexicana Universal, organización que encabeza Lupita Jones.

Lupita Jones fue coronada en 1991 como Miss Universo. Foto: Especial.

Por este motivo, se retomó el video en el que Gustavo Castañeda, reconocido preparador de reinas de belleza, habló hace más de 10 años para ‘Ventaneando’ y expuso la otra cara de Lupita Jones.

Lo primero que confesó en aquella entrevista fue que Lupita Jones no era perfecta, pues la mandó a operarse la nariz dos veces para poder competir por la corona mundial.

A la semana que se operó, le quitaron el parche y no me gustó, le dije al cirujano: ‘me fallaste porque no era lo que yo quería’; quería que la dejaran respingada y angosta y se la regresé, la segunda vez, ya le recortó los lados y su nariz quedó muy bien, que es la que tiene y es con la que concursó... Todo esto es algo que el público de México no sabe, se presenta ante la gente como: ‘yo nací perfecta, soy una fregona perfecta’ y no”.

Incluso mostró imágenes en las que se le ve a Jones practicando la pasarela aún con el parche de las cirugías en la nariz.

Gustavo compartió un secreto que guardaba desde hacía 20 años y confesó que Lupita siempre quiso ser la única mexicana en ganar un Miss Universo y cuando se lo dijo, él quedó mudo.

Ella me dijo ‘no quiero que prepares a otra mexicana, quiero ser la única’... en el momento que ella gana el certamen yo veía año tras año, todos los errores, en la forma, la forma en que las vestía, que hacían las chicas y ellas sin saber, pero todo lo que estaba haciendo es exactamente lo que ella me dijo a los días de haber ganado, que no quería que hubiera otra Miss Universo mexicana más que ella”.

‘Ximena Navarrete ganó por su belleza natural’

En otra entrevista para ‘Ventaneando’, Gustavo Casteñeda menciona la manera en cómo ganó la tapatía Ximena Navarreta el Miss Universo de 2010, y se lo atribuye a su belleza y carisma natural.

Ximena (Navarrete) no ganó por la preparación que tenía tan increíble, no ganó porque iba espectacular, ganó por su belleza natural y le gustó al jurado. Cuando vi en la prensa que ‘Lupita lloró cuando ganó Ximena’, yo sé por qué lloró Lupita, de rabia, de coraje y de la envidia que le dio cuando vio que ya la estaban coronando y ya no era la única ella”.

Según el preparador de bellezas, Ximena Navarrete ganó Miss Universo en 2010, pero no fue por la preparación que recibió, sino por su belleza y carisma natural. Foto: Especial.

Según Gustavo Castañeda, Lupita Jones le robó el concepto que él quería llevar a cabo en México como preparador oficial de bellezas mexicanas que compitieran en Miss Universo.