VIDEO. ¡Qué calor! Conductor de ‘Hoy’ confiesa al aire fantasía con Andrea Escalona

México.- Uno de los conductores del programa ‘Hoy’ de Televisa, Lambda García, no pudo escaparse de la ‘ruleta fit’, en donde todos cumplen retos en la sección de Diego DiMarco, y ahí, el también actor hizo una confesión en la que reveló su fantasía con su compañera, Andrea Escalona.

Y es que los retos de Lambda consistían en correr en tacones y en decir con qué persona del foro ha tenido una fantasía.

El primer reto lo pudo cumplir sin problemas y se le vio corriendo por todo el foro con las plataformas, pero el momento de la verdad llegó cuando tuvo que contar su fantasía con alguien del programa.

García prosiguió y contó detalles de su ardiente sueño con la hija de la fallecida productora Magda Rodríguez.

No voy a contar el sueño exactamente pero a grandes rasgos ella traía una faldita (risas), y estaba ahí en donde se pone el café. De repente me decía: ‘ay mi amor siéntate y yo me voy a sentar encima de ti’ y hasta ahí les voy a contar”, dijo Lambda en tono apenado.