VIDEO. ¡Que valiente! Noelia muestra cómo se come un chile serrano a mordidas

Puerto Rico.- La cantante Noelia, famosa por su trayectoria musical y empresarial, sorprendió a sus miles de seguidores en Instagram, a quienes mostró cómo se come un chile serrano a mordidas, sin mayor sufrimiento.

La puertorriqueña posteó su visita a un restaurante, donde desayunó, pero antes, de manera valiente, se comió un chile serrano a mordidas, cuyo picor aminoró con un jugo de naranja.

No es la primera vez que la intérprete de 40 años muestra su gusto por el picante, pues ha dejado saber a través de redes sociales que le gusta la comida mexicana como el pozole, la barbacoa y los tacos, los cuales acompaña con salsa.

Los comentarios para reconocerle su valentía para comer un chile tan picante, y otros le preguntan si lo come por alguna recomendación médica o para vitaminarse.

No manches Noelia, ni yo que soy mexicano no me lo como así jeje”, “El chile serrano es uno de mis preferidos y uno de los más picosos. Hay que tener hu... para comer un chile serrano a mordidas”, “¿Lo comes por gusto o te lo sugirieron como complemento alimenticio para el organismo?”, “Wow, que valiente, ni yo como el chile así, ¿para que lo comes en la mañana? ¿A caso te ayuda en algo?”, le escribieron.