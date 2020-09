VIDEO. ‘Quiero tener hijos’: Le llegó fuerte el amor a Belinda con Christian Nodal

México.- Parece ser que la pareja del momento va muy en serio en su noviazgo, pues Belinda, novia de Christian Nodal, habló por primera vez de un tema que jamás había tocado, el de formar una familia y convertirse en madre.

En entrevista para el programa ‘Despierta América’, la novia del cantante Christian Nodal habló de temas como la maternidad, el amor a primera vista y de cómo se siente por su noviazgo.

Belinda primero despejó una de las incógnitas de su romance con Christian Nodal, pues luego de que se dijo que la chispa de ese amor surgió cuando ambos coincidieron en una entrega de premios, momento en que ella le dedicó el tema ‘Amor a primera vista’, la intérprete echó por tierra esta versión y aseguró que ella no cree en eso.

No creo en el amor a primera vista, creo que te vas enamorando de la persona conociéndola, sus virtudes, sus defectos, aceptando a esa persona, enamorándote del día a día, de la convivencia, de la plática, yo creo que el amor se va dando poco a poco, claro que te puede gustar alguien mucho, pero el amor es un trabajo de todos los días, es un trabajo de querer dar tu 100 por ciento y no creo en el amor a primera vista”, le dijo a Nelssie Carrillo.

Sin embargo, parece que su relación sentimental con Nodal va muy enserio, pues la cantante ya hasta piensa en el momento en que pueda convertirse en madre.

Yo creo que cuando tenga familia definitivamente voy a tener que dedicarme a mi familia y a mis hijos, y pues estar siempre con ellos, creo que soy super entregada y apasionada, entonces en el tema de familia si me gustaría estar al 100 por ciento si es que tengo una familia, si es que llego a tener hijos… quiero tener hijos que me vean, que estén conmigo, que sientan que soy una mamá cercana, no me gustaría estar de gira y mis hijos ahí solos, jamás podría permitirme eso, entonces sí dejaría por supuesto de trabajar por un tiempo”, explicó.