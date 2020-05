VIDEO. Raúl Araiza mandaba a su famosa novia en metro para cuidar su auto

CDMX.- El conductor de Televisa, Raúl ‘El Negro’ Araiza, de 55 años de edad, estuvo como invitado con Jordi Rosado en su programa de Unicable, donde contó que en el pasado mandaba a su entonces novia Consuelo Duval en metro por temor a que en la colonia donde ella vivía le desvalijaran su lujoso auto.

En el programa ‘La última y nos vamos’, ‘El Negro’, conductor de ‘Hoy’, hizo tremendas confesiones, contó que en su juventud, a inicios de los años 90’s, fue novio de la actriz y conductora Consuelo Duval, de 52 años.

La anécdota más simpática fue recordar que pese a que él tenía un auto de lujo, prefería mandarla de vuelta a su casa en metro.

Me decía ‘es que cómo me mandas en metro’ pero es que yo no quería que me afectaran los rines (risas), yo le decía ‘dónde voy a dejar mi coche si subo a dejarte al piso 18, cuando regrese ya va a estar en tabiques’”, recordó divertido.