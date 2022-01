Acapulco.- Raúl Araiza fue tachado de “irresponsable” en las redes sociales por su reciente viaje a Acapulco tras dar positivo a COVID-19 por segunda ocasión, ya que aparece en un video sin cubrebocas.

El conductor del programa “Hoy” que no ha ido a Televisa precisamente por haberse contagiado de COVID-19, sale en un video que subió el actor Leonardo García en su cuenta de Instagram, ambos lucen sin playera y sin cubrebocas en Acapulco.

Leonardo García subió una historia a su Instagram donde aparece con Raúl Araiza en Acapulco./ Foto: Captura

Raúl Araiza, quien tiene 57 años, informó previamente que dio positivo el pasado 7 de enero y se ausentaría del programa para recuperarse y evitar contagiar a sus compañeros, Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Andrea Escalona.

Inclusive el conductor destacó que las vacunas lo ayudaron a que no sintiera síntomas fuertes e invitó a sus seguidores a vacunarse.

Vuelve a dar positivo Raúl Araiza

Sin embargo, este 18 de enero de 2021, Raúl Araiza se volvió viral porque se fue a Acapulco a pasear con Leonardo García y con su novia Margarita de la Vega, y se le escucha decir en un video que no tuvo más remedio que “matar” al COVID en la playa.

“Matando al COVID, matando al COVID, pues sí, normal, pues qué hacemos. ¿Ah, que positivo? Pues órale”, fue lo que dijo el conductor de “Hoy”.

El polémico clip fue subido por el hijo del actor Andrés García a sus historias de Instagram este 17 de enero de 2022.

Mientras que Raúl Araiza compartió también en su Instagram que apenas el 15 de enero de 2022 su segunda prueba sigue dando positivo a COVID, según se alcanza a leer en el resultado del laboratorio que recibió, aunque su publicación es de este 17 de enero.

Raúl Araiza subió dos historias a su Instagram este 17 de enero de 2022./ Foto: Captura

Llaman ‘irresponsable’ a Raúl Araiza

Los comentarios de los usuarios de redes sociales explotaron contra Raúl Araiza por no haberse encerrado más de ocho días y pasearse en Acapulco sin cubrebocas.

“Por personas como él, no salimos de este virus”, “Irresponsable totalmente, en qué hotel estará que aun así lo recibió !!!!”, “Raúl está mal por salir sabiendo que tiene covid pero el otro es aún más por arrimarse con él!”, “Por gente como él este virus continúa mutando, más irresponsables no les importa en lo mínimo el vecino ni a cuantos mandará al hospital”, Que irresponsable Raul Araiza esto no es un juego señor”, opinaron algunas personas.

Otras aclararon en sus comentarios que, de acuerdo a reportes médicos, después de cinco días o una semana de haber dado positivo, una persona ya no puede contagiar a otras, a pesar de que en las pruebas siga saliendo positivo a COVID.

“Él dio positivo el 10 de enero y dijo que solo le dieron 5 días de aislamiento eso lo dijo en vivo en el programa Hoy”, “Hay personas que dan negativo más rápido que otras. Después del 5to día si no tienes síntomas puedes retomar tu vida normal”, “Bueno pues aca en Raleigh NC si das positivo al covid solo 5 días puedes reposar y después a trabajar aunque estés positivo”, expresaron.

