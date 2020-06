VIDEO. ¿Recuerdas a ‘Pato’ Zambrano, ex de ‘La Tigresa’? Fue golpeado por policías

Monterrey.- El ex integrante de Big Brother, reality show de Televisa, y ex pareja de Irma Serrano ‘La Tigresa’, Patricio Zambrano, evidenció y denunció a través de redes sociales el momento en el que fue sometido y golpeado por policías de Nuevo León.

Al parecer el también excandidato a la alcaldía de Monterrey le explicó a los policías que estaba en la orilla de la presa conocida como ‘La Boca’, para mostrarsela a su hija, pero no lo escucharon y lo sometieron, pues es una zona restringida.

El hecho ocurrió en el municipio de Santiago y los ánimos se calentaron cuando ‘Pato’ los cuestionó por correrlo del lugar y los policías lo sometieron al colocarle la mano en el cuello, hecho que él evidenció en redes sociales donde mostró abuso de poder.

Acabo de ser arrestado y golpeado brutalmente por la Policía de Santiago, Nuevo León. Delante de mi niña de 13 añitos, saliendo del hospital me invitaron a comer y guardando sana distancia, lo hicimos. Me arrancaron el cubrebocas”, escribió el ex de Irma Serrano.