México.- La película The Medium ya es considerada por muchos cinéfilos como la más terrorífica porque ha provocado pesadillas, vómitos y mareos en quienes acudieron a verla a los cines.

En las redes sociales, varias personas han reportado lo que sintieron luego de ver The Medium, una producción tailandesa que llega a los cines de todo México este 3 de febrero de 2022.

Con una duración de 131 minutos, The Medium fue dirigida por Banjong Pisanthanakun, quien también estuvo detrás de cámaras de la película Shutter, calificada como de las mejores historias de terror de Tailandia.

Póster oficial de la película de terror The Medium./ Foto: Google

Traducida como La Médium para su estreno en México, la sinópsis que aparece en la página de Cinépolis cuenta que “en la región de Isan, en Tailandia, una médium de nombre Nim Tonvali, es la heredera del chamanismo de la Diosa Bayan. Durante un ritual de invocación, un miembro de su familia es poseído por el espíritu más diabólico jamás conocido por los chamanes de la región”.

Incluso The Medium fue elegida como la película para representar a Tailandia en los premios Óscar en la categoría de Mejor Película Extranjera, pero no superó a otras historias para lograr la nominación.

The Medium también es conocida por haber sido una de las películas más taquilleras de Corea del Sur en 2021, a pesar de que la pandemia por COVID-19 aún genera cierta desconfianza para acudir a los cines.

El cineasta Banjong Pisanthanakun es el director de The Medium./ Foto: Google

‘Salí muy mareada’

Quienes ya pudieron ver The Medium, reportan en las redes sociales pesadillas, vómitos y mareos a causa de algunas escenas de la película.

A través de Twitter, algunos usuarios expresaron sus opiniones y todo lo que les hizo sentir.

“Es muy buena película de terror pero salí muy mareada y todavía no se me pasan las náuseas, hoy toca dormir con la luz prendida”.

En YouTube, otras personas recomendaron ver The Medium porque con sus efectos especiales y el manejo de la cámara, logra bastantes sustos.

“Muy buena película con buena historia no necesitan meterle tantos efectos para que sea buena película, recomendada para pasar un buen rato de suspenso y terror”, “Acabo de verla y la verdad no decepciona, es muy buena, es diferente al resto y tiene escenas logradas y perturbadoras”, “Sí me gustó, una mezcla de El Exorcista con REC, pero combinándolo con las creencias de ese país, y diferente a lo que estaba acostumbrado ver es decir sin los grandes efectos Hollywoodenses”, comentaron en YouTube.

A continuación mira el tráiler de The Medium subtitulado en español para ir a verla a los cines de la ciudad, en donde tiene horarios de 3 de la tarde hasta 9 de la noche.

